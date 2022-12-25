Бородавко подтвердил, что Ступак может пропустить сезон

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко признался, что олимпийская чемпионка Пекина Юлия Ступак может полностью пропустить текущий сезон по состоянию здоровья.

«Юле нужно, прежде всего, здоровье, мы ее бережем. Нет какого-то долженствования, что она что-то должна. Ей нужно привести организм в рабочее состояние, после чего уже тренироваться и соревноваться. Дат возвращения никаких нет, потому что спортсмен такого уровня должен быть абсолютно здоровым. Может быть, что она пропустит весь сезон. Жизнь есть жизнь, здоровье превыше всего, мы с уважением относимся к своим спортсменам и бережем их. Надеюсь, что она все-таки сумеет восстановиться, она пригодится нам на следующих стартах», - рассказал наставник журналистам.

Напомним, сегодня, 25 декабря, в Красногорске состоялись спринтерские гонки в рамках пятого этапа Кубка России. Победу одержала обладательница Кубка мира Наталья Непряева. Второе место заняла Анастасия Фалеева. бронза досталась Диане Фалеевой.

Ступак выигрывала золото олимпиады в столице Китая в составе женской эстафетной четверки.