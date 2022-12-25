«Доказывайте на лыжне, выходите и показывайте результат». Большунов ответил Устюгову и его тренеру

Александр Большунов отреагировал на критику другого лыжника Сергея Устюгову по итогам спринта на этапе Кубка России в Красногорске.
Напомним, что после гонки 30-летний спортсмен обвинил коллегу в нечестной борьбе. Устюгов отказался пожимать руку Большунову на финише.
«Когда Устюгов наступал, закрывал в Чусовом, этого никто не видел, и все говорили, что всё нормально. Я приехал и ему сказал так же. Сейчас я ему чуть-чуть помешал, сразу все на меня срываются, его тренер словами поливает. Я никого не собираюсь поливать, доказывайте на лыжне, выходите и показывайте результат», - цитируют Устюгова «РИА Новости».
Во вторник, 27 декабря состоится спринт свободным стилем.
источник: «РИА Новости»