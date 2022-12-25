«Доказывайте на лыжне, выходите и показывайте результат». Большунов ответил Устюгову и его тренеру

Закономерность или случайность? А теперь без эмоций: что означает победа Акатьевой над Валиевой в Красноярске

Нас интересует не справедливость судейского выбора чемпионки России-2022, а нечто другое, более важное: отобрала ли Софья Акатьева у Камилы Валиевой трон сильнейшей фигуристки мира?