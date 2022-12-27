«Хотел выступить пожестче, но умышленно делать это не хотел». Устюгов - о столкновении с Большуновым

Сергей Устюгов отреагировал на столкновение с Александром Большуновым в полуфинале спринтерской гонки на пятом этапе Кубка России.

Напомним, что лыжники столкнулись на спуске трассы в Красногорске и не смогли выйти в финал.

«Это произошло так быстро, что я до сих пор ничего не понял. Надо посмотреть повтор, спросить Болшунова. Когда мы упали, Александр ругался на меня. Я думал, что все по правилам. Надеюсь, что это было так, потому что умышленно я этого делать не хотел. Хотел выступить немного пожестч», — заявил Устюгов после гонки.

Добавим, что гонку выиграл Александр Терентьев.