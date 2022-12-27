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Стало известно решение жюри о столкновении Большунов и Устюгов на этапе Кубка России

Соревнования продолжатся гонками с раздельным стартом.
27 декабря 2022 18:20
автор: Александр Поволоцкий

Жюри этапа Кубка России в Красногорске не стало никого наказывать по итогам инцидента между лыжниками Александром Большуновым и Сергеем Устюговым.

Напомним, что спортсмены упали на спуске в ходе полуфинала спринта свободным стилем.

Устюгов заявил, что не имел злого умысла, Большунов уверен в обратном.

«Жюри считает, что это обоюдный рейс-инцидент, который не несет санкций в отношении двух лыжников. Вины спортсменов в падении нет», — цитируют «РИА Новости» представитель жюри.

Добавим, что выиграл спринт Александр Терентьев, показав на финише результат 2 минуты 57,82 секунды.

источник: «РИА Новости»
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