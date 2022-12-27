Стало известно решение жюри о столкновении Большунов и Устюгов на этапе Кубка России

Жюри этапа Кубка России в Красногорске не стало никого наказывать по итогам инцидента между лыжниками Александром Большуновым и Сергеем Устюговым.
Напомним, что спортсмены упали на спуске в ходе полуфинала спринта свободным стилем.
Устюгов заявил, что не имел злого умысла, Большунов уверен в обратном.
«Жюри считает, что это обоюдный рейс-инцидент, который не несет санкций в отношении двух лыжников. Вины спортсменов в падении нет», — цитируют «РИА Новости» представитель жюри.
Добавим, что выиграл спринт Александр Терентьев, показав на финише результат 2 минуты 57,82 секунды.
источник: «РИА Новости»