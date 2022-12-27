Непряева поднялась на второе место общего зачета Кубка России

Наталья Непряева поднялась на вторую позицию в общем зачете Кубка России среди женщин.
Напомним, что олимпийская чемпионка сегодня в Красногорске выиграла спринт в свободном стиле. У Непряевой в активе теперь 467 очков.
Лидирует в общем зачете Вероника Степанова, которая набрала 561 очко.
Кубок России
Женщины. Общий зачет.
1. Вероника Степанова (Камчатский край) — 561.
2. Наталья Непряева (Архангельская область) — 467.
3. Мария Истомина (Пермский край) — 466.
4. Екатерина Смирнова (Тюменская область) — 375.
5. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург — Ненецкий АО) — 354.
6. Алена Баранова (Томская область — Якутия) — 311....
источник: «Советский спорт»