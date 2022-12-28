Семиков выиграл гонку на 15 км на пятом этапе Кубка России

Лыжник Илья Семиков выиграл гонку на 15 км с раздельным стартом на пятом этапе Кубка России в Красногорске.
Он преодолел дистанцию за 38 минут 44 секунды, опередив на 7,3 секунды Илью Порошкина. Тройку лучших с отставанием в 23,9 секунды замкнул Алексей Червоткин.
Ранее стало известно, что лидер зачета Кубка России Александр Большунов пропустил гонку после столкновения во вторник с Сергеем Устюговым. Большунов упал и разбил лицо. Позже, в ходе медицинского обследования, у него было диагностировано легкое сотрясение мозга.
Шестой этап Кубка России состоится 12-15 января в Сыктывкаре.
источник: «Советский спорт»