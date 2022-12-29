В Финляндии призвали реформировать лыжные соревнования, в том числе, из-за отстранения России

Финский тренер Кари-Пекка Кюре заявил, что структуру международных соревнований по лыжным гонкам давно следует пересмотреть.

«Классический стиль должен отправиться в музей. Возможно, это надо было сделать ранее. Давайте это сделаем хотя бы сейчас. Что касается доминирования Норвегии, конечно, итоговые результаты изменились из-за отстранения сильных российских лыжников, но дело не только в отстранении России. Проблемы в лыжном спорте известны уже давно», - приводит слова специалиста финская пресса.

Кроме того, он заявил, что многие страны предпочитают инвестировать в биатлон, поскольку его популярность неизмеримо выше, чем у лыжных гонок.

Добавим, что в прошлом сезоне Наталья Непряева выиграла «Тур Де Ски» и Большой Хрустальный Глобус, а также золото, серебро и бронзу Олимпийских игр в Пекине.

Александр Большунов стал трехкратным олимпийским чемпионом и вторым в общем зачете Кубка мира у мужчин.