Клебо считает, что победителям гонок на этапах Кубка мира нужно давать больше очков

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо отреагировал на введение новой системы начисления очков на Кубке мира.

Отметим, по решению FIS теперь уменьшается разрыв между первым и последующими местами.

«У Нисканена сейчас практически нет шансов на победу в общем зачёте. Так весь смысл пропадает. Нужно больше награждать тех, кто выигрывает лыжные гонки. Пока слишком рано критиковать новую систему. Но Ийво — хороший пример спортсмена, которого мы можем потерять во многих грядущих уикендах чемпионата мира. Вы должны вознаграждать попадание в первую пятёрку большим количеством очков», — цитирует Клебо норвежское СМИ.

Добавим, что Йиво Нисканен заразился коронавирусом и пока пропустил все этапы Кубка мира в этом сезоне.