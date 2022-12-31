World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Клэбо испугала заруба между Большуновым и Устюговым на Кубке России

Норвежец следит за российским соревнованиями.
31 декабря 2022 13:39
автор: Александр Шульгин

Пятикратный олимпийский чемпион в лыжных гонках Йоханнес Клэбо прокомментировал жесткую борьбу между Александром Большуновым и Сергеем Устюговым в рамках пятого этапа Кубка России в подмосковном Красногорске.

«Я рад, что не оказался среди этой борьбы. Это выглядело очень брутально, похоже, там такая же борьба, как если бы они были на Кубке мира. Им просто нужно немного остыть», - приводит слова норвежца скандинавская пресса.

Напомним, конфликт между россиянами вспыхнул еще после спринта, когда Устюгов эмоционально высказался в адрес своего соперника после финиша, считая, что тот его подрезал. Судьи приняли сторону Сергея, выписав Большунову предупреждение.

Однако уже во время следующего старта лыжники снова сошлись в контактной борьбе уже на первом вираже, в результате чего оба вылетели с трассы. Большунов разбил лицо в кровь, однако инцидент был признан случайностью.

Это интересно:
Клэбо испугала заруба между Большуновым и Устюговым на Кубке России
Норвежец следит за российским соревнованиями.
31.12.2022 13:39
Лыжный спорт
автор: Александр Шульгин
Клебо считает, что победителям гонок на этапах Кубка мира нужно давать больше очков
29.12.2022 13:49
Лыжный спорт
автор: Александр Поволоцкий
В Финляндии призвали реформировать лыжные соревнования, в том числе, из-за отстранения России
В мире недовольны тотальным доминированием Норвегии.
29.12.2022 13:39
Лыжный спорт
автор: Александр Шульгин
Семиков выиграл гонку на 15 км на пятом этапе Кубка России
В тройке лучших Илья Порошкин и Алексей Червоткин.
28.12.2022 13:47
Лыжный спорт
автор: Александр Евграфов
Большунов и Устюгов снялись с раздельной гонки на этапе Кубка России
Оба лыжника вчера столкнулись на трассе в полуфинальной спринтерской гонке.
28.12.2022 13:13
Лыжный спорт
автор: Александр Евграфов
Непряева победила в классической «разделке» на 10 км на Кубке России
Соревнования проходят в Красногорске.
28.12.2022 11:55
Лыжный спорт
Большунов продожает лидировать в общем зачете Кубка России
Этап в Красногорске завершится 28 декабря.
27.12.2022 19:40
Лыжный спорт
автор: Александр Поволоцкий
Непряева поднялась на второе место общего зачета Кубка России
Текущий этап соревнований проходит в Красногорске.
27.12.2022 19:20
Лыжный спорт
автор: Александр Поволоцкий
Стало известно решение жюри о столкновении Большунов и Устюгов на этапе Кубка России
Соревнования продолжатся гонками с раздельным стартом.
27.12.2022 18:20
Лыжный спорт
автор: Александр Поволоцкий
«Хотел выступить пожестче, но умышленно делать это не хотел». Устюгов - о столкновении с Большуновым
Трехкратный олимпийский чемпион ободрал лицо.
27.12.2022 16:50
Лыжный спорт
автор: Александр Поволоцкий
Есть первый гол Мичкова за «Сочи»! Как наш суперталант помог своей новой команде разжиться очком в матче с «Ак Барсом»
Матвей Мичков отметился заброшенной шайбой и реализованным буллитом в матче КХЛ против «Ак Барса» (3:4 Б). Это было первое набранное очко 18-летнего таланта за сочинцев после недавней аренды из СКА.
Закономерность или случайность? А теперь без эмоций: что означает победа Акатьевой над Валиевой в Красноярске
Нас интересует не справедливость судейского выбора чемпионки России-2022, а нечто другое, более важное: отобрала ли Софья Акатьева у Камилы Валиевой трон сильнейшей фигуристки мира?
Фернандес и Альварес в погоне за Мбаппе. Как изменились стоимости звезд ЧМ-2022 и РПЛ-2022/23
После окончания чемпионата мира в Катаре Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов.
Полет Конлана за канаты, триумф Бивола, фиаско Яна и другие главные сенсации 2022 года в боксе и ММА
«Плеймейкер» представляет Топ-10 сенсаций, которые произошли в профессиональном боксе и смешанных единоборствах в уходящем 2022 году.
И вновь все решили десятые балла! Как Бойкова и Козловский сенсационно выиграли чемпионат России
На национальном первенстве в Красноярске золото в парном катании завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они на 0,51 опередили фаворитов – Анастасию Мишину и Александра Галлямова.
На финале Аргентина — Франция ставки подскочили на 98 процентов. Букмекерский обзор
Последние новости мира беттинга.
Кто-то еще сомневается, что Овечкин обгонит Гретцки?! Берем в руки калькулятор
После дубля в ворота «Виннипега» в ночь на 24 декабря 2022 года Александр Овечкин с 802 голами вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Весь хоккейный мир начинает новый обратный отсчет: до Уэйна Гретцки россиянину осталось 92 шайбы.
Рождество имени Овечкина! Как наш капитан «Вашингтона» сделал исторический дубль и стал вторым после Гретцки (видео)
В победном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:1) капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 801-ю и 802-ю шайбы в карьере, сместив легендарного Горди Хоу со второй строчки в списке лучших снайперов в истории лиги.
«Молодежь может начать менять гражданство — в этом проблема». Александр Дюков — о грядущем переходе России в АФК
Президент РФС Александр Дюков подвел итоги исполкома, на котором обсуждались перспективы перехода России под эгиду Азиатской футбольной конфедерации (АФК).
Валиева с «бабочкой» улетела из тройки лучших! Как Акатьева и Туктамышева получили золотой шанс
На чемпионате России в Красноярске лидерство после короткой программы захватила Софья Акатьева. Елизавета Туктамышева отстает на 2,61 балла, Камила Валиева – только четвертая.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика