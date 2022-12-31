Клэбо испугала заруба между Большуновым и Устюговым на Кубке России

Пятикратный олимпийский чемпион в лыжных гонках Йоханнес Клэбо прокомментировал жесткую борьбу между Александром Большуновым и Сергеем Устюговым в рамках пятого этапа Кубка России в подмосковном Красногорске.

«Я рад, что не оказался среди этой борьбы. Это выглядело очень брутально, похоже, там такая же борьба, как если бы они были на Кубке мира. Им просто нужно немного остыть», - приводит слова норвежца скандинавская пресса.

Напомним, конфликт между россиянами вспыхнул еще после спринта, когда Устюгов эмоционально высказался в адрес своего соперника после финиша, считая, что тот его подрезал. Судьи приняли сторону Сергея, выписав Большунову предупреждение.

Однако уже во время следующего старта лыжники снова сошлись в контактной борьбе уже на первом вираже, в результате чего оба вылетели с трассы. Большунов разбил лицо в кровь, однако инцидент был признан случайностью.