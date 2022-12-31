Финский журналист высказался об уровне «Тур Де Ски» после отстранения россиян и болезни Нисканена

Финский журналист Пекка Холопайнен высказался об уровне легендарной многодневки «Тур Де Ски» без россиян и Ийво Нисканена.
«Среди мужчин никто не может бросить вызов Норвегии на «Тур де Ски», так что я уверен, что зрелищных гонок не будет. С тех пор, как Россию отстранили, а Ийво Нисканен заболел - уровень соревнований резко упал по сравнению с тем, как раньше сражались спортсмены», - приводит слова Холопанйена норвежская пресса.
Напомним, российские лыжники отстранены от участия в международных соревнованиях согласно рекомендациям МОК.
В прошлом сезоне женский зачет «Тур Де Ски» уверенно выиграла Наталья Непряева.