Йоханнес Клебо выиграл гонку преследования на первом этапе многодневки «Тур де Ски»

Сегодня, 1 января, состоялась гонка преследования (пасьют) классическим стилем на первом этапе многодневки «Тур де Ски» в Фаль Мюстайре (Швейцария).
Лучший результат показал норвежский лыжник Йоханнес Клебо. Вторым финишировал его соотечественник, Пол Голберг, а замкнул первую тройку Федерико Пеллегрино из Италии.
Добавим, что 3 января состоятся индивидуальные гонки классическим стилем среди мужчин и женщин.
Лыжные гонки
«Тур де Ски»
Валь-Мюстаир, Швейцария
Мужчины
10 км, раздельный старт, классический стиль
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 25.55,0
2. Пол Гульберг (Норвегия) – 10,2
3. Федерико Пеллегрино (Италия) – 10,2
4. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 28,0
5. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия) – 29,6
6. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 33,4
7. Вильям Поромаа (Швеция) – 33,8
8. Михал Новак (Чехия) – 34,1
9. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 34,7
10. Дидрик Тенсет (Норвегия) – 35,2
11. Шюр Рете (Норвегия) – 35,7
12. Ришар Жув (Франция) – 36,3
13. Калле Халварссон (Швеция) – 46,5
14. Ииво Нисканен (Финляндия) – 52,3...
17. Франческо де Фабиани (Италия) – 1.13,7...
35. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 1.51,3...
84. Люка Шанава (Франция) – 3.15,8