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Йоханнес Клебо выиграл гонку преследования на первом этапе многодневки «Тур де Ски»

Соревнования проходят в Мюстайре (Швейцария).
01 января 2023 15:56
автор: Артур Гичунцев

Сегодня, 1 января, состоялась гонка преследования (пасьют) классическим стилем на первом этапе многодневки «Тур де Ски» в Фаль Мюстайре (Швейцария).

Лучший результат показал норвежский лыжник Йоханнес Клебо. Вторым финишировал его соотечественник, Пол Голберг, а замкнул первую тройку Федерико Пеллегрино из Италии.

Добавим, что 3 января состоятся индивидуальные гонки классическим стилем среди мужчин и женщин.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Валь-Мюстаир, Швейцария

Мужчины

10 км, раздельный старт, классический стиль

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 25.55,0

2. Пол Гульберг (Норвегия) – 10,2

3. Федерико Пеллегрино (Италия) – 10,2

4. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 28,0

5. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия) – 29,6

6. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 33,4

7. Вильям Поромаа (Швеция) – 33,8

8. Михал Новак (Чехия) – 34,1

9. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 34,7

10. Дидрик Тенсет (Норвегия) – 35,2

11. Шюр Рете (Норвегия) – 35,7

12. Ришар Жув (Франция) – 36,3

13. Калле Халварссон (Швеция) – 46,5

14. Ииво Нисканен (Финляндия) – 52,3...

17. Франческо де Фабиани (Италия) – 1.13,7...

35. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 1.51,3...

84. Люка Шанава (Франция) – 3.15,8

источник: «Советский спорт»
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