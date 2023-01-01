Клебо повторил достижение Нортуга по количеству побед на «Тур де Ски»

Сегодня, 1 января, состоялась гонка преследования (пасьют) классическим стилем на первом этапе многодневки «Тур де Ски» в Фаль Мюстайре (Швейцария), где лучший результат показал норвежский лыжник Йоханнес Клебо.

Таким образом, он одержал 13-ю победу в рамках многодневки «Тур де Ски» и сравнялся по этому показателю с соотечественником, двукратным олимпийским чемпионом Петтером Нортугом.

К слову, Клебо – пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка мира и двукратный победитель многодневки «Тур де Ски».