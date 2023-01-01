«Тур де Клэбо»: Нортуг отреагировал на успехи Йоханнеса

Двукратный олимпийский чемпион в лыжных гонках Петтер Нортуг прокомментировал очередную победу своего соотечественника Йоханнеса Клэбо на знаменитой многодневке «Тур де Ски».

«Тур де Клебо. Полный контроль Клебо. Впечатляюще. Нужно контролировать гонку с самого начала, как это сделал сегодня Клебо. Он твердо стоит на пути к еще одному триумфу в «Тур де Ски», - приводит слова лыжника норвежская пресса.

Напомним, сегодня Клэбо одержал победу в «классической» гонке преследования. Ранее он отпраздновал успех в спринте в рамках первого этапа многодневки.

Добавим, российские лыжники в текущем сезоне отстранены от участия в международных соревнованиях.