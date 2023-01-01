Итальянский лыжник Пеллегрино раскритиковал норвежцев: Каждый раз вам что-то не нравится

Итальянский лыжник Федерико Пеллегрино ответил норвежцам, которые раскритиковали нынешний формат многодневки «Тур де Ски».

«Я так много слышал о Норвегии за последние десять лет. Вы выигрываете всё и каждый раз находите что-то, что вам не нравится. На мой взгляд, мы, спортсмены, делаем все, что можем, - все возможное в каждой гонке. А если им не нравится развлечение, то пусть переключат канал и дадут смотреть другим.

Единственный способ сделать лыжные гонки интереснее - это иметь больше подготовленных спортсменов», - приводит слова спортсмена норвежская пресса.

Напомним, 1 января на первом этапе марафона в Швейцарии прошли гонки преследования классическим стилем. Пеллегрино финишировал вторым. Победу одержал Йоханнес Клэбо.