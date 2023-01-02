Шведы обвинили норвежцев в неспортивном поведении на «Тур де Ски»

Менеджер сборной Швеции по лыжным гонкам Андерс Бистрем считает, что наставники сборной Норвегии могли сказать своим подопечным специально не догонять Йоханнеса Клэбо в гонке преследования в рамках первого этапа «Тур де Ски».

«В группе преследования Клебо было много сильных лыжников. Думаю, они смогли бы догнать его, но, возможно, это была норвежская тактика», - приводит слова Бистрема шведская пресса.

Напомним, накануне Клэбо одержал победу в «классической» гонке преследования. Ранее он отпраздновал успех в спринте в рамках первого этапа многодневки.

Добавим, российские лыжники в текущем сезоне отстранены от участия в международных соревнованиях.