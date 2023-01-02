Норвежский лыжник Иверсен задумался о завершении карьеры

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен прокомментировал свое выступление на первом этапе «Тур де Ски» в Швейцарии.

«Раньше я получал удовольствие от лыж, а теперь всё не просто плохо. Теперь всё хуже, чем плохо. У меня нет проблем с плохими гонками, если они происходят не так часто. Но в прологе я финишировал 50-м. Это не просто плохой день, он абсолютно черный. Тяжело, когда я не понимаю, почему ничего не получается. Я хочу многое сделать в жизни. Нет желания выступать, если будут такие результаты», - приводит слова лыжника зарубежная пресса.

Напомним, что в гонке преследования классическим стилем скандинав финишировал 50-м.

Победу одержал его соотечественник Йоханнес Клэбо, который также выиграл спринт накануне и лидирует в общем зачете многодневки.