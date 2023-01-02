Экс-глава комитета лыжных гонок FIS надеется на скорое возвращение россиян

Бывший глава комитета лыжных гонок FIS Вегард Ульванг рассказал, что надеется на скорое возвращение российских спортсменов.

«Ничего не изменилось. Я очень надеюсь, что ситуация нормализуется, что русские вернутся, а мы сможем разговаривать друг с другом на обычные темы. Создается впечатление, что правление FIS ждет решения МОК», - сказал Ульванг норвежской прессе.

Добавим, что на Международный олимпийский комитет не стремиться в ближайшее время снимать рекомендации по отстранению.