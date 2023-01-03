Карлссон выиграла женскую гонку на 10 километров в рамках «Тур де Ски»

Шведская лыжница Фрида Карлссон одержала победу в женской гонке на десять километров в рамках многодневки «Тур де Ски».
Спортсменка финишировала с результатом 24:53.3. Второе место заняла финка Криста Пярмякоски, отставшая от победительницы на 16,6 секунды. Замкнула тройку призеров норвежка Анне Кьерсти Кальво (+18,1).
4 января в немецком Оберстдорфе состоятся мужская и женская гонки преследования.
Напомним, российские лыжники не принимают участия в Кубке мира текущего сезона в связи с отстранением от международных соревнований.
источник: «Советский спорт»