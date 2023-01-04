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Карлссон выиграла вторую подряд гонку на «Тур де Ски»

Шведская лыжница победила в гонке преследования на 20 км
04 января 2023 18:03
автор: Александр Евграфов

Представительница Швеции Фрида Карлссон выиграла гонку преследования на 20 км в рамках традиционной лыжной многодневки «Тур де Ски», которая входит в зачет Кубка мира.

Победительница преодолела дистанцию в немецком Оберстдорфе за 48 минут 2,05 секунды, опередив ближайшую преследовательницу, финскую лыжницу Кристу Пярмякоски на 14,1 секунды. Замкнула тройку лучших норвежка Тириль Уднес Венг с отставанием 1 минута 28 секунд.

Эта победа стала второй подряд для Карлссон.

«Тур де Ски» проходит без участия российских лыжников. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) в октябре продлила отстранение российских и белорусских спортсменов на весь сезон 2022/23.

источник: «Советский спорт»
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