Карлссон выиграла вторую подряд гонку на «Тур де Ски»

Представительница Швеции Фрида Карлссон выиграла гонку преследования на 20 км в рамках традиционной лыжной многодневки «Тур де Ски», которая входит в зачет Кубка мира.
Победительница преодолела дистанцию в немецком Оберстдорфе за 48 минут 2,05 секунды, опередив ближайшую преследовательницу, финскую лыжницу Кристу Пярмякоски на 14,1 секунды. Замкнула тройку лучших норвежка Тириль Уднес Венг с отставанием 1 минута 28 секунд.
Эта победа стала второй подряд для Карлссон.
«Тур де Ски» проходит без участия российских лыжников. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) в октябре продлила отстранение российских и белорусских спортсменов на весь сезон 2022/23.
источник: «Советский спорт»