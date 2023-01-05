Крамер считает, что многие россияне испытывают проблемы с мотивацией из-за отстранения

Экс-наставник сборной России Маркус Крамер считает, что многие российские лыжники испытывают проблемы с мотивацией из-за отстранения от международных соревнований.

«У кого-то из них нормальная мотивация, в то время как многие другие испытывают трудности с мотивацией. Когда цель состоит в том, чтобы попасть на чемпионат мира или Олимпийские игры, чтобы бороться за золото, но ты не знаешь, будет ли это возможным», - приводит слова немецкого специалиста зарубежная пресса.

Напомним, что российские и белорусские спортсмены не имеют права участвовать в турнира под эгидой FIS из-за политической ситуации в мире. Кроме того, Россия была лишена права проведения нескольких крупных турниров.