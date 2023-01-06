Йоханнес Бе победил в мужском спринте на этапе Кубка мира в Поклюке

В Поклюке (Словения) состоялась мужская спринтерская гонка в рамках 4-го этапа Кубка мира по биатлону.
Все призовые места заняли спортсмены из Норвегии.
Победителем гонки стал трехкратный обладатель Кубка мира, пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бе, преодолевший дистанцию в 10 км за 23 минуты 55,9 секунды и допустивший один промах на двух огневых рубежах. Второе место занял его брат, обладатель Кубка мира, трехкратный олимпийский чемпион Тарьей Бе. Третий результат показал олимпийский чемпион Стурла Холм Легрейд. Российские и белорусские биатлонисты отстранены от участия в Кубке мира.
источник: «Советский спорт»