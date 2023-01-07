Клебо побил рекорд Устюгова и Большунова в «Тур де Ски»

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо побил рекорд российских спортсменов Сергея Устюгова и Александра Большунова по количеству побед подряд в рамках одной многодневки «Тур де Ски».

Норвежец выиграл масс-старт на 15 км классическим стилем на этапе в итальянском Валь-ди-Фьемме. Он преодолел дистанцию за 39 минут 59,2 секунды, опередив всего на 0,4 секунды своего соотечественника Пола Голберга и на 1,2 секунды итальянца Франческо де Фабиани.

Эта победа стала шестой подряд на одном «Тур де Ски» и рекордной. Прежнее достижение принадлежало россиянам Сергею Устюгову (сезон 2016/17), Александру Большунову (2020/21) и норвежке Марит Бьорген (2014/15). У всех троих было по пять побед подряд.

Всего же в карьере пятикратного олимпийского чемпиона Клебо – 17 побед на этапах «Тур де Ски» в карьере.

В октябре 2022 года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) из-за ситуации на Украине продлила отстранение российских и белорусских лыжников от международных соревнований.