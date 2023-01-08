Шведская лыжница Карлссон впервые в карьере выиграла «Тур де Ски»

Шведская лыжница Фрида Карлссон впервые в карьере стала победительницей многодневки «Тур де Ски».

Заключительную гонку этапа, масс-старт на 10 км свободным стилем, выиграла француженка Дельфин Клодель. Она преодолела дистанцию за 36 минут 35,4 секунды. На втором месте Хейди Венг из Норвегии (+20,2 с), замкнула тройку лучших – американка София Локли (+35,7). Карлссон финишировала 15-й.

Но по итогам семи гонок многодневки Карлссон выиграла общий зачет, опередив финку Кертту Нисканен на 33,2 секунды и норвежу Тириль Венг на 47,6 секунды.

В 2022 году победительницей «Тур де Ски» была россиянка Наталья Непряева. В феврале 2022 года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) из-за ситуации на Украине отстранила россиян и белорусов от соревнований, а в октябре совет FIS продлил отстранение на весь сезон-2022/23.