Клебо третий раз в карьере победил на «Тур де Ски»

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал трехкратным победителем многодневки «Тур де Ски».

В заключительной гонке, масс-старте на 10 км свободным стилем в итальянском Валь-ди-Фьемме, он финишировал шестым. До этого он был первым на шести предыдущих гонках многодневки, побив рекорд россиян Сергея Устюгова, Александра Большунова и своей соотечественницы Март Бьорген, у которых было по пять побед подряд.

В феврале 2022 года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) из-за ситуации на Украине отстранила россиян и белорусов от соревнований, а в октябре совет FIS продлил отстранение на весь сезон-2022/23.