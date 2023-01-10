Швейцарец Колонья признал, что только Большунов способен остановить Клэбо

Четырехкратный олимпийский чемпион в лыжных гонках Дарио Колонья считает, что только Александр Большунов был бы способен составить конкуренцию Йоханнесу Клэбо на «Тур де Ски».

«Клебо - невероятный спортсмен, он способен на всё что угодно. Он быстр, упрям, и его техника на высочайшем уровне. Йоханнес превосходит всех как на коротких, так и на длинных дистанциях, и неважно, классика это или свободный стиль. Он способен выиграть «Тур де Ски» еще четыре или пять раз. Я не вижу никого, кроме Александра Большунова, кто мог бы бросить вызов Клебо. Но россиянина здесь нет. Если Клебо будет продолжать в том же духе, он станет величайшим лыжником всех времен», - приводит слова швейцарца зарубежная пресса.

Напомним, Клэбо без сопротивления стал победителем легендарной многодневки. Кроме того, норвежец установил новый рекорд по количеству побед на ее этапах.

Российские лыжники пропускают международные соревнования в текущем сезоне согласно рекомендациям МОК.