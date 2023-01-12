Непряева и Терентьев выиграли спринтерские гонки на шестом этапе Кубка России

Олимпийская чемпионка 2022 года Наталья Непряева выиграла спринтерскую гонку на шестом этапе Кубка России по лыжам в Сыктывкаре.
Ее результат составил 3 минуты 25,21 секунды. Второй стала Анастасия Фалеева, отставшая от Непряевой на 1,26 секунды, третьей - Диана Соболева (+5,82).
В мужской гонке победу одержал двукратный бронзовый призер Олимпиады в Пекине Александр Терентьев, преодолевший дистанцию за 2 минуты 59,77 секунды. Второе место у трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова (отставание 0,46 секунды), замкнул тройку лучших Иван Горбунов (+2,90).
Этап в Сыктывкаре завершится 15 января.
источник: «Советский спорт»