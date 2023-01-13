Непряева и Большунов выиграли раздельные гонки на этапе Кубка России в Сыктывкаре

В Сыктывкаре на шестом этапе Кубка России по лыжным гонкам завершились раздельные гонки свободным стилем у мужчин и женщин на 15 и 10 км соответственно.

У представителей «слабого пола» победу одержала Наталья Непряева, на 25,3 сек. опередившую Веронику Степанову, показавшую второй результат, и на 27 сек - Анастасия Прокофьеву, ставшую третьей.

У «сильного пола» лучшее время показал Александр Большунов, второе место занял Артем Мальцев (+47,1 сек.), а третье поделил - Алексей Шемякин и Алексей Порошкин (+47,9).

15 января у мужчин и у женщин пройдут гонки в дисциплине скиатлон.