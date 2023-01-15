Губерниев - о словах Вяльбе в адрес лыжника Шемякина: Кто лошара - всем давно понят

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал слова главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, которые она адресовала лыжнику Алексею Шемякину.

«Хамство и наплевательское отношение к людям - стиль работы главы ФЛГР!!! Кто лошара - всем давно понятно», - написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Напомним, что Шемякин финишировал в одинаковое время со спортсменом из Коми Ильей Порошкиным на этапе Кубка России в Сыктывкаре, но перед самым награждением ему сказали, что третье место получит только Порошкин. Шемякин затем заявил, что Вяльбе в связи с этим назвала его «лошарой».