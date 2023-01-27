World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Андерссон выиграла раздельную гонку свободным стилем на этапе Кубка мира во французском Ле Руссе

Лыжницы бежали трассу длинной в 10 км.
27 января 2023 15:32
автор: Максим Скороходов

Во французском Ле Руссе завершилась женская раздельная гонка свободным стилем на 10 км в рамках седьмого этапа Кубка мира.

Лучшее время показала шведка Эбба Андерссон, преодолевшая трассу за 24 минуты и 8,8 секунды.

Второй стала француженка Дельфин Клодель, проигравшая победительнице 13,4 секунды, а третьей американка Джессика Диггинс с отставанием от первого места в 20,5 секунды.

28 января лыжницы побегут классический спринт.

Кубок мира-2022/23 по лыжным гонкам.

7-й этап Ле Рус, Франция.

Женщины. 10 км, свободный стиль.

1. Эбба Андерссон (Швеция) - 24.08,8
2. Дельфин Клодель (Франция) + 13,4 сек.
3. Джессика Диггинс (США) +20,5
4. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) +24,4
5. Рози Бреннен (США) +40,1...

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Андерссон выиграла раздельную гонку свободным стилем на этапе Кубка мира во французском Ле Руссе
Лыжницы бежали трассу длинной в 10 км.
27.01.2023 15:32
Лыжный спорт
автор: Максим Скороходов
Клебо одержал 60-ю победу на этапах Кубка мира, выиграв спринт в Ливиньо
Россияне не участвуют в международных турнирах.
21.01.2023 18:20
Лыжный спорт
автор: Александр Поволоцкий
Губерниев - о словах Вяльбе в адрес лыжника Шемякина: Кто лошара - всем давно понят
Журналист отреагировал на резонансную тему.
15.01.2023 18:28
Лыжный спорт
Большунов выиграл скиатлон на шестом этапе Кубка России
Трехкратный олимпийский чемпион укрепил лидерство в общем зачете Кубка.
15.01.2023 13:53
Лыжный спорт
автор: Александр Евграфов
Олимпийская чемпионка Непряева выиграла скиатлон на этапе Кубка России
Второй финишировала Вероника Степанова, третьей стала Екатерина Смирнова.
15.01.2023 12:11
Лыжный спорт
автор: Александр Евграфов
Непряева и Большунов выиграли раздельные гонки на этапе Кубка России в Сыктывкаре
Лыжники бежали свободным стилем.
13.01.2023 13:21
Лыжный спорт
автор: Максим Скороходов
Непряева и Терентьев выиграли спринтерские гонки на шестом этапе Кубка России
Этап проходит в Сыктывкаре.
12.01.2023 15:21
Лыжный спорт
автор: Александр Евграфов
Швейцарец Колонья признал, что только Большунов способен остановить Клэбо
Россияне не принимают участия в Кубке мира.
10.01.2023 08:19
Лыжный спорт
автор: Александр Шульгин
Клебо третий раз в карьере победил на «Тур де Ски»
Клебо третий раз в карьере победил на «Тур де Ски»
Норвежский лыжник финишировал шестым в заключительной гонке, но это не помешало ему первенствовать в общем зачете.
08.01.2023 15:28
Лыжный спорт
автор: Александр Евграфов
Шведская лыжница Карлссон впервые в карьере выиграла «Тур де Ски»
Шведская лыжница Карлссон впервые в карьере выиграла «Тур де Ски»
Несмотря на финиш в последней гонке многодневки только 15-й, шведка в общем зачете оказалась выше всех.
08.01.2023 14:58
Лыжный спорт
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика