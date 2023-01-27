Андерссон выиграла раздельную гонку свободным стилем на этапе Кубка мира во французском Ле Руссе

Во французском Ле Руссе завершилась женская раздельная гонка свободным стилем на 10 км в рамках седьмого этапа Кубка мира.
Лучшее время показала шведка Эбба Андерссон, преодолевшая трассу за 24 минуты и 8,8 секунды.
Второй стала француженка Дельфин Клодель, проигравшая победительнице 13,4 секунды, а третьей американка Джессика Диггинс с отставанием от первого места в 20,5 секунды.
28 января лыжницы побегут классический спринт.
Кубок мира-2022/23 по лыжным гонкам.
7-й этап Ле Рус, Франция.
Женщины. 10 км, свободный стиль.
1. Эбба Андерссон (Швеция) - 24.08,8
2. Дельфин Клодель (Франция) + 13,4 сек.
3. Джессика Диггинс (США) +20,5
4. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) +24,4
5. Рози Бреннен (США) +40,1...
источник: «Советский спорт»