World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

FIS рассмотрит новое заявление МОК весной, российские лыжники пропустят чемпионат мира

Турнир начнется в словенской Планице 21 февраля.
27 января 2023 15:50
автор: Максим Скороходов

Генеральный секретарь Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Мишель Вион сообщил, что организация не будет менять решение об отстранении России и Белоруссии до следующего заседания совета, которое пройдет весной.

Таким образом, Россия и Белоруссия точно пропустят чемпионат мира, который начнется в словенской Планице 21 февраля.

«Шансов нет, никаких собраний по вопросу не запланировано», - сказал Вион в интервью официальному вещателю.

При этом генеральный секретарь FIS отметил, что организация приняла к сведению новое заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске россиян и белорусов в нейтральном статусе.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
FIS рассмотрит новое заявление МОК весной, российские лыжники пропустят чемпионат мира
Турнир начнется в словенской Планице 21 февраля.
27.01.2023 15:50
Лыжный спорт
автор: Максим Скороходов
Андерссон выиграла раздельную гонку свободным стилем на этапе Кубка мира во французском Ле Руссе
Лыжницы бежали трассу длинной в 10 км.
27.01.2023 15:32
Лыжный спорт
автор: Максим Скороходов
Клебо одержал 60-ю победу на этапах Кубка мира, выиграв спринт в Ливиньо
Россияне не участвуют в международных турнирах.
21.01.2023 18:20
Лыжный спорт
автор: Александр Поволоцкий
Губерниев - о словах Вяльбе в адрес лыжника Шемякина: Кто лошара - всем давно понят
Журналист отреагировал на резонансную тему.
15.01.2023 18:28
Лыжный спорт
Большунов выиграл скиатлон на шестом этапе Кубка России
Трехкратный олимпийский чемпион укрепил лидерство в общем зачете Кубка.
15.01.2023 13:53
Лыжный спорт
автор: Александр Евграфов
Олимпийская чемпионка Непряева выиграла скиатлон на этапе Кубка России
Второй финишировала Вероника Степанова, третьей стала Екатерина Смирнова.
15.01.2023 12:11
Лыжный спорт
автор: Александр Евграфов
Непряева и Большунов выиграли раздельные гонки на этапе Кубка России в Сыктывкаре
Лыжники бежали свободным стилем.
13.01.2023 13:21
Лыжный спорт
автор: Максим Скороходов
Непряева и Терентьев выиграли спринтерские гонки на шестом этапе Кубка России
Этап проходит в Сыктывкаре.
12.01.2023 15:21
Лыжный спорт
автор: Александр Евграфов
Швейцарец Колонья признал, что только Большунов способен остановить Клэбо
Россияне не принимают участия в Кубке мира.
10.01.2023 08:19
Лыжный спорт
автор: Александр Шульгин
Клебо третий раз в карьере победил на «Тур де Ски»
Клебо третий раз в карьере победил на «Тур де Ски»
Норвежский лыжник финишировал шестым в заключительной гонке, но это не помешало ему первенствовать в общем зачете.
08.01.2023 15:28
Лыжный спорт
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика