FIS рассмотрит новое заявление МОК весной, российские лыжники пропустят чемпионат мира

Генеральный секретарь Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Мишель Вион сообщил, что организация не будет менять решение об отстранении России и Белоруссии до следующего заседания совета, которое пройдет весной.

Таким образом, Россия и Белоруссия точно пропустят чемпионат мира, который начнется в словенской Планице 21 февраля.

«Шансов нет, никаких собраний по вопросу не запланировано», - сказал Вион в интервью официальному вещателю.

При этом генеральный секретарь FIS отметил, что организация приняла к сведению новое заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске россиян и белорусов в нейтральном статусе.