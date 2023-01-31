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Крамер - о намерении шведов бойкотировать турниры с россиянами: Легко стоять и показывать пальцем

Специалист считает, что Россия должна выступать на соревнованиях.
31 января 2023 20:02

Экс-наставник сборной России Маркус Крамер отреагировал на информацию о том, что шведские лыжники будут бойкотировать соревнования, если россиян допустят.

«Не согласен с ними. По-моему, это нехорошо, что они говорят о бойкоте и тому подобном, меня это расстраивает. Легко стоять в стороне и показывать пальцем», - приводит слова немецкого специалиста зарубежная пресса.

Напомним, что российские и белорусские спортсмены отстранены от международных соревнований из-за сложной политической ситуации в мире.

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Крамер - о намерении шведов бойкотировать турниры с россиянами: Легко стоять и показывать пальцем
Специалист считает, что Россия должна выступать на соревнованиях.
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