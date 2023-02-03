Смирнова выиграла раздельную гонку на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске

В Красногорске завершилась женская гонка с раздельным старом в рамках седьмого этапа Кубка России по лыжным гонкам. Девушки бежали 10 км классическим стилем.
Победу одержала Екатерина Смирнова, она 27,7 секунды опередила Лидию Горбунову, ставшую второй, и на 31,8 сек. Анастасию Доценко, занявшую третье место.
5 февраля женщины примут участие в спринтерских соревнованиях свободным стилем.
Кубок России по лыжным гонкам-2022/23
7-й этап, Красногорск
Женщины. 10 км, классический стиль
1. Екатерина Смирнова - 27.24,9.
2. Лидия Горбунова + 27,7 секунд.
3. Анастасия Доценко +31,8.
4. Яна Кирпиченко +55,8.
5. Ольга Сергеева +1.09,4...
источник: «Советский спорт»