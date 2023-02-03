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Смирнова выиграла раздельную гонку на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске

Спортсменки бежали классическим стилем.
03 февраля 2023 12:12
автор: Максим Скороходов

В Красногорске завершилась женская гонка с раздельным старом в рамках седьмого этапа Кубка России по лыжным гонкам. Девушки бежали 10 км классическим стилем.

Победу одержала Екатерина Смирнова, она 27,7 секунды опередила Лидию Горбунову, ставшую второй, и на 31,8 сек. Анастасию Доценко, занявшую третье место.

5 февраля женщины примут участие в спринтерских соревнованиях свободным стилем.

Кубок России по лыжным гонкам-2022/23

7-й этап, Красногорск

Женщины. 10 км, классический стиль

1. Екатерина Смирнова - 27.24,9.
2. Лидия Горбунова + 27,7 секунд.
3. Анастасия Доценко +31,8.
4. Яна Кирпиченко +55,8.
5. Ольга Сергеева +1.09,4...

источник: «Советский спорт»
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