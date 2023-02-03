Порошкин в отсутствии Большунова выиграл раздельную гонку в Красногорске

В Красногорске завершилась мужская гонка с раздельным старом в рамках седьмого этапа Кубка России по лыжным гонкам. Спортсмены бежали 15 км классическим стилем.
Победу одержал Илья Порошкин, он на12,7 секунды опередила Сергея Ардашева, ставшего вторым, и на 33,2 сек. Антона Тимашова, занявшего третье место.
5 февраля лыжники примут участие в спринтерских соревнованиях свободным стилем.
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов по решению тренера Юрия Бородавко пропускает седьмой этап Кубка России.
Кубок России по лыжным гонкам-2022/23
7-й этап, Красногорск
Мужчины. 15 км, классический стиль
1. Илья Порошкин - 36.17,2
2. Сергей Ардашев + 12,7 секунды
3. Антон Тимашов + 33,2
4. Евгений Белов + 43,2
5. Ермил Вокуев (Республика Коми) + 43,5
6. Андрей Ларьков + 58,0
7. Александр Гребенько + 1.01,9
8. Андрей Парфенов + 1.09,6
9. Сергей Волков + 1.11,3
10. Алексей Виценко + 1.14,4...