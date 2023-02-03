World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Порошкин в отсутствии Большунова выиграл раздельную гонку в Красногорске

Трехкратный олимпийский чемпион пропускает 7-й этап Кубка России.
03 февраля 2023 14:50
автор: Максим Скороходов

В Красногорске завершилась мужская гонка с раздельным старом в рамках седьмого этапа Кубка России по лыжным гонкам. Спортсмены бежали 15 км классическим стилем.

Победу одержал Илья Порошкин, он на12,7 секунды опередила Сергея Ардашева, ставшего вторым, и на 33,2 сек. Антона Тимашова, занявшего третье место.

5 февраля лыжники примут участие в спринтерских соревнованиях свободным стилем.

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов по решению тренера Юрия Бородавко пропускает седьмой этап Кубка России.

Кубок России по лыжным гонкам-2022/23

7-й этап, Красногорск

Мужчины. 15 км, классический стиль

1. Илья Порошкин - 36.17,2
2. Сергей Ардашев + 12,7 секунды
3. Антон Тимашов + 33,2
4. Евгений Белов + 43,2
5. Ермил Вокуев (Республика Коми) + 43,5
6. Андрей Ларьков + 58,0
7. Александр Гребенько + 1.01,9
8. Андрей Парфенов + 1.09,6
9. Сергей Волков + 1.11,3
10. Алексей Виценко + 1.14,4...

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Порошкин в отсутствии Большунова выиграл раздельную гонку в Красногорске
Трехкратный олимпийский чемпион пропускает 7-й этап Кубка России.
03.02.2023 14:50
Лыжный спорт
автор: Максим Скороходов
Смирнова выиграла раздельную гонку на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске
Спортсменки бежали классическим стилем.
03.02.2023 12:12
Лыжный спорт
автор: Максим Скороходов
Крамер - о намерении шведов бойкотировать турниры с россиянами: Легко стоять и показывать пальцем
Специалист считает, что Россия должна выступать на соревнованиях.
31.01.2023 20:02
Лыжный спорт
FIS рассмотрит новое заявление МОК весной, российские лыжники пропустят чемпионат мира
FIS рассмотрит новое заявление МОК весной, российские лыжники пропустят чемпионат мира
Турнир начнется в словенской Планице 21 февраля.
27.01.2023 15:50
Лыжный спорт
автор: Максим Скороходов
Андерссон выиграла раздельную гонку свободным стилем на этапе Кубка мира во французском Ле Руссе
Лыжницы бежали трассу длинной в 10 км.
27.01.2023 15:32
Лыжный спорт
автор: Максим Скороходов
Клебо одержал 60-ю победу на этапах Кубка мира, выиграв спринт в Ливиньо
Россияне не участвуют в международных турнирах.
21.01.2023 18:20
Лыжный спорт
автор: Александр Поволоцкий
Губерниев - о словах Вяльбе в адрес лыжника Шемякина: Кто лошара - всем давно понят
Журналист отреагировал на резонансную тему.
15.01.2023 18:28
Лыжный спорт
Большунов выиграл скиатлон на шестом этапе Кубка России
Трехкратный олимпийский чемпион укрепил лидерство в общем зачете Кубка.
15.01.2023 13:53
Лыжный спорт
автор: Александр Евграфов
Олимпийская чемпионка Непряева выиграла скиатлон на этапе Кубка России
Второй финишировала Вероника Степанова, третьей стала Екатерина Смирнова.
15.01.2023 12:11
Лыжный спорт
автор: Александр Евграфов
Непряева и Большунов выиграли раздельные гонки на этапе Кубка России в Сыктывкаре
Лыжники бежали свободным стилем.
13.01.2023 13:21
Лыжный спорт
автор: Максим Скороходов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика