Порошкин в отсутствии Большунова выиграл раздельную гонку в Красногорске

В Красногорске завершилась мужская гонка с раздельным старом в рамках седьмого этапа Кубка России по лыжным гонкам. Спортсмены бежали 15 км классическим стилем.

Победу одержал Илья Порошкин, он на12,7 секунды опередила Сергея Ардашева, ставшего вторым, и на 33,2 сек. Антона Тимашова, занявшего третье место.

5 февраля лыжники примут участие в спринтерских соревнованиях свободным стилем.

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов по решению тренера Юрия Бородавко пропускает седьмой этап Кубка России.

Кубок России по лыжным гонкам-2022/23

7-й этап, Красногорск

Мужчины. 15 км, классический стиль

1. Илья Порошкин - 36.17,2

2. Сергей Ардашев + 12,7 секунды

3. Антон Тимашов + 33,2

4. Евгений Белов + 43,2

5. Ермил Вокуев (Республика Коми) + 43,5

6. Андрей Ларьков + 58,0

7. Александр Гребенько + 1.01,9

8. Андрей Парфенов + 1.09,6

9. Сергей Волков + 1.11,3

10. Алексей Виценко + 1.14,4...