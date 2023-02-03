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Глава Федерации лыжных видов спорта Норвегии недоволен, что Ступак тренируется на трассе Кубка Мира

Олимпийская чемпионка из России была замечена в Италии.
Глава Федерации лыжных видов спорта Норвегии недоволен, что Ступак тренируется на трассе Кубка Мира
03 февраля 2023 15:46
автор: Максим Скороходов

Президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии Эрик Ресте, являющийся также членом правления FIS, остался недоволен тем, что россиянка Юлия Ступак была замечена на трассе в итальянском Тоблахе, где проходят гонки Кубка мира.

«Я не знаю, какие правила въезда и пребывания в Италии действуют для Белорусси и России. Очевидно, что она не должна тренироваться на трассах Кубка мира, когда им нельзя участвовать в соревнованиях. Ожидаю, что Совет FIS отреагирует на ситуацию», - сказал Ресте норвежским журналистам.

Ранее бывший тренер Ступак немец Маркус Крамер заявил, что не видит проблемы в ее тренировках на трассе Кубка мира.

источник: «Советский спорт»
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