Глава Федерации лыжных видов спорта Норвегии недоволен, что Ступак тренируется на трассе Кубка Мира

Президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии Эрик Ресте, являющийся также членом правления FIS, остался недоволен тем, что россиянка Юлия Ступак была замечена на трассе в итальянском Тоблахе, где проходят гонки Кубка мира.

«Я не знаю, какие правила въезда и пребывания в Италии действуют для Белорусси и России. Очевидно, что она не должна тренироваться на трассах Кубка мира, когда им нельзя участвовать в соревнованиях. Ожидаю, что Совет FIS отреагирует на ситуацию», - сказал Ресте норвежским журналистам.

Ранее бывший тренер Ступак немец Маркус Крамер заявил, что не видит проблемы в ее тренировках на трассе Кубка мира.