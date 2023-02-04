Губерниев отреагировал на слова братьев Бе: Поддерживают дискриминацию по национальному признаку

Известный телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова норвежских биатлонистов Тарьей и Йоханнеса Бе, которые выступили против возвращения российских спортсменов на международную арену.

«Уровень лицемерия чудовищный, лезут туда, где их мнения не спрашивают. Это не им решать. То есть они поддерживают дискриминацию по национальному признаку», - приводит слова журналиста Metaratings.ru.

Напомним, что 25 января Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов при соблюдении определенных условий.