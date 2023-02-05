Сборная Италии выиграла мужскую эстафету в Кубке мира по лыжным гонкам, Норвегия - третья

В итальянском Тоблахе завершилась мужская эстафета в рамках десятого этапа Кубка мира по лыжным гонкам.

Победу одержала сборная Италии, в составе которой выступали Дитмар Неклер, Франческо де Фабиани, Симоне Дапра и Федерико Пеллегрино. Они опередили вторую и третью команды на 0,6 секунды.

Чуть быстрее были шведские лыжники, а именно Эрик Роше, Калле Хальфварссон, Юхан Хегстрем и Эдвин Ангер.

Третье место заняла первая команда Норвегии (Шур Рете, Дидрик Тенсет, Симен Крюгер, Харальд Амундсен). Вторая команда Норвегии (Эрик Вальнес, Ханс Холунд, Ивер Андерсен, Сендре Скар) стала четвертой, проиграв победителю 1,4 секунды.