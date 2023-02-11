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Трехкратный олимпийский чемпион Большунов выиграл «Лыжню России» в Москве

Традиционная массовая гонка проводится с 1982 года.
11 февраля 2023 14:33
автор: Александр Евграфов

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл массовую гонку «Лыжня России», которая состоялась в Москве.

Победитель преодолел 10-километровую дистанцию за 22 минуты 17,72 секунды. Вторым финишировал Рауль Шакирзянов с результатом 23 минуты 22,44 секунды, третье место у Руслана Аблязизова (23 минуты 27,15 секунды).

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года. Спортивный праздник рассчитан на широкий круг любителей лыжного спорта.

источник: «Советский спорт»
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