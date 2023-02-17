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Более 1000 лыжников зарегистрировались на юбилейный Югорский лыжный марафон

За две недели с начала регистрации на Х Югорский лыжный марафон, партнером которого выступает банк «Открытие» (входит в Группу ВТБ), зарегистрировались уже более 1000 участников. В прошлом году на регистрацию такого количества лыжников потребовалось около 3 недель. 
17 февраля 2023 09:30

Наибольшее количество участников на сегодняшний день заявилось на дистанцию 50 км свободным стилем – 367 человек, классический марафон привлек внимание 75 лыжников. Еще 357 человек заявились на самую короткую дистанцию – 5 км, на полумарафон подано 246 заявок. Регистрация на марафон открылась 1 февраля на сайте ugraloppet.ru, для участников с ранней регистрацией организаторы предусмотрели сниженные регистрационные сборы.

Марафон становится все более популярным спортивным событием в России. В этом году на него уже зарегистрировались лыжники из 164 городов 31 региона нашей страны, а также гости из Казахстана. Самому молодому участнику гонки – 1 год, самому возрастному – 78 лет. Мужчин заявилось на старт вдвое больше, чем женщин.

«Рекордные темпы регистрации говорят о высоком интересе к марафону и его популярности у российских лыжников. Уверен, что и знаменитые спортсмены, и члены сборной России по лыжным гонкам, и наши олимпийские чемпионы примут участие в юбилейной гонке», - отметил управляющий Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталий Мосунов.

Югорский лыжный марафон проводится в Ханты-Мансийске с 2013 года правительством ХМАО-Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», Федерацией лыжных гонок ХМАО-Югры при партнерстве с банком «Открытие». В этом году марафон состоится 7-8 апреля, в первый день соревнования пройдут на дистанции 50 км классическим стилем, во второй – гонка на все остальные дистанции свободным стилем. Регистрация на марафон открыта на сайте ugraloppet.ru до 6 апреля.

Информационные партнеры Югорского лыжного марафона-2023 - РИА Новости Спорт (генеральный партнер), ИД «Советский спорт» и федеральный медиахолдинг 1MI (официальные партнеры), а также Metaratings.ru, медиахолдинг «Югра», информационно-аналитический портал siapress.ru и «Русское Радио Ханты-Мансийск».

источник: «Советский спорт»
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Более 1000 лыжников зарегистрировались на юбилейный Югорский лыжный марафон
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