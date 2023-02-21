Пресс-атташе FIS извинилась за ролик с российскими лыжниками

Пресс-атташе Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), отвечающая за продвижение лыжных гонок Сюнне Дюрхауг извинилась за проморолик, посвященный чемпионату мира по лыжным видам спорта, в котором использованы кадры с россиянами Александром Большуновым и Натальей Непряевой.

Ранее FIS на своем YouTube-канале опубликовала проморолик, посвященный предстоящему чемпионату мира в словенской Планице. В нем были использованы кадры выступлений российских лыжников. После этого на организацию обрушился шквал критики.

«Это моя ошибка. Этого бы не произошло. Но когда видео уже вышло, то менять что-либо было уже поздно. Я посмотрела его в спешке. Небольшой отрывок, он не должен был появиться. Я сожалею об этом», - цитирует Дюрхауг шведские СМИ.

В октябре минувшего года FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов на сезон-2022/23.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет с 21 февраля по 5 марта.