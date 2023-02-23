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Клебо стал семикратным чемпионом мира, выиграв спринтерскую гонку в Словении

Норвежец обошел своего соотечественника Голберга и француза Шаппа.
23 февраля 2023 18:36
автор: Александр Евграфов

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо победил в спринтерской гонке классическим стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в словенской Планице.

В финальной части он преодолел дистанцию за 2 минуты 56,07 секунды. Второе место у его соотечественника Пола Голберга, отставшего на 2,22 секунды. Третьим стал француз Жюль Шаппа (+2,24).

Для Клебо, являющегося пятикратным олимпийским чемпионом, эта победа принесла седьмую золотую медаль чемпионатов мира.

В октябре совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов на весь сезон-2022/23 года.

Чемпионат мира в Планице завершится 5 марта.

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