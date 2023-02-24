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Клэбо проиграл Крюгеру в скиатлоне на ЧМ-2023

Норвежцы заняли первые четыре места.
24 февраля 2023 19:04
автор: Максим Скороходов

В словенской Планице на чемпионате мира по лыжным гонкам завершился мужской скиатлон.

Норвежцы заняли все первые четыре места. Выиграл Симен Крюгер, он на 12,2 секунды опередил серебряного призера Йоханнеса Клэбо и на 14,1 секунды Шура Рете, занявшего четвертое место. Топ-4 замкнул Пол Голберг с отставанием в 45,9 секунды.

Отметим, что Крюгер преодолел 30 км за 1 час 9 минут и 40,3 секунды. В этот же день Александр Большунов на «Чемпионских высотах» потратил на аналогичную по расстоянию трассу больше 1 часа и 13 минут.

26 февраля зарубежные лыжники пробегут на чемпионате мира командный спринт.

источник: «Советский спорт»
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