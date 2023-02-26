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Рибом и Сундлинг победили в командном спринте на чемпионате мира

Соревнования проходят в Планице (Словения).
26 февраля 2023 16:10

Шведские лыжницы Эмма Рибом и Йонна Сундлинг победили в командном спринте на чемпионате мира в словенской Планице. Спортсменки преодолели дистанцию в 8,4 км за 19 минут и 40,7 секунды.

На втором месте расположились представительницы Норвегии Анне Кьерсти Калво и Тириль Венг (+2,42). Тройку лучших замкнули американки Джессика Диггинс и Джулия Керн (+5,33).

Напомним, что сегодня, 26 февраля, на мировом первенстве также пройдет финал мужского командного спринта. Старт запланирован на 16:00 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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