Рибом и Сундлинг победили в командном спринте на чемпионате мира

Шведские лыжницы Эмма Рибом и Йонна Сундлинг победили в командном спринте на чемпионате мира в словенской Планице. Спортсменки преодолели дистанцию в 8,4 км за 19 минут и 40,7 секунды.

На втором месте расположились представительницы Норвегии Анне Кьерсти Калво и Тириль Венг (+2,42). Тройку лучших замкнули американки Джессика Диггинс и Джулия Керн (+5,33).

Напомним, что сегодня, 26 февраля, на мировом первенстве также пройдет финал мужского командного спринта. Старт запланирован на 16:00 по московскому времени.