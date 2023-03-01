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Большунов выиграл гонку свободным стилем на «Чемпионских высотах»

Трехкратный олимпийский чемпион быстрее всех прошел 15-километровую дистанцию.
01 марта 2023 12:36
автор: Александр Евграфов

Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов стал победителем гонки свободным стилем на всероссийских соревнованиях «Чемпионские высоты», которые проходят в центре лыжного спорта «Малиновка» в Архангельской области.

Большунов преодолел дистанцию 15 км за 35 минут 56,8 секунды, опередив на 6 секунд Алексея Червоткина и на 20,4 секунды Ивана Якимушкина

Следом финишировали Артем Мальцев (+20,5), Денис Спицов (+24,0), Сергей Устюгов (+25,7).

Соревнования «Чемпионские высоты» являются для российских лыжников альтернативными чемпионату мира 2023 года в Планице, от которого российских и белорусских лыжников отстранила Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS).

источник: «Советский спорт»
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