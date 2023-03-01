Клебо впервые остался без медали на чемпионате мира в Планице

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал четвертым в гонке свободным стилем на 15 км на чемпионате мира в словенской Планице.

Весь пьедестал почета остался за норвежскими спортсменами. Золото чемпионата взял Симен Хегстад ​​Крюгер, серебро у Харальда Эстберга Амундсена, бронза - у Ханса Кристера Холунда. Клебо – четвертый, и впервые мировом первенстве этого года без медали.

Ранее Клебо завоевал золото в спринте и в командном спринте, а также стал серебряным призёром в скиатлоне на 30 км.

Чемпионат мира в Планице проходит без участия российских и белорусских спортсменов, которые были отстранены решением совета Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).