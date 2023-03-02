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Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету на чемпионате мира по лыжным гонкам

Швеция с падением - третья.
02 марта 2023 16:11
автор: Максим Скороходов

В словенской Планице завершилась женская эстафета на чемпионате мира по лыжным гонкам.

Победу одержала сборная Норвегии. За нее выступали Тириль Венг, Астрид Слинн, Ингвильд Эстберг и Анне Кьерсти Кальво.

Второй стала серебряный призер Олимпиады в Пекине сборная Германии в составе с Лаурой Гиммлер, Катариной Хеннинг, Пией Финк и Викторией Карль. Они отстали от норвежек на 20,5 секунды.

Одни из фавориток гонки шведки заняли лишь третье место. Эмма Рибом, Эбба Андерссон, Фрида Карлссон и Майя Дальквист уступили победителю 28,7 секунды при том, что походу гонки Андерссон упала на своем этапе.

Отметим, что после финиша финка Эвелиина Пииппо потеряла сознание, она бежала на третьем этапе. Добавим, что до медали сборной Финляндии не хватило 1,8 секунды.

источник: «Советский спорт»
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