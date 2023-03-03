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Олимпийский чемпион Спицов помог команде Тюменской области победить на «Чемпионских высотах»

В составе победителей бежали также Якимушкин, Белов и Мальцев.
03 марта 2023 13:54
автор: Александр Евграфов

Команда Тюменской области победила в мужской эстафете на всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам «Чемпионские высоты» в Малиновке (Архангельская область).

В ее составе бежали олимпийский чемпион Пекина Денис Спицов, призер Олимпийских игр Иван Якимушкин, бронзовый призёр чемпионата мира 2013 года Евгений Белов и серебряный призёр чемпионата мира 2021 года Артем Мальцев. Они преодолели дистанцию за 1 час 51 минуту 33,9 секунды.

Серебро завоевала первая команда Республики Татарстан (Андрей Ларьков, Сергей Ардашев, Иван Горбунов, Антон Тимашов, отставание 37,5 секунды), бронза у сборной Республики Коми (Ермил Вокуев, Илья Семиков, Илья Порошкин, Евгений Семяшкин, +1 минута 27,2 секунды).

Команда Архангельской области с олимпийским чемпионом Пекина Александром Большуновым стала шестой (+4.00,6), следом финишировала команда Ханты-Мансийского автономного округа с Сергеем Устюговым (+5.47,7).

источник: «Советский спорт»
Олимпийский чемпион Спицов помог команде Тюменской области победить на «Чемпионских высотах»
В составе победителей бежали также Якимушкин, Белов и Мальцев.
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