Олимпийский чемпион Спицов помог команде Тюменской области победить на «Чемпионских высотах»

Команда Тюменской области победила в мужской эстафете на всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам «Чемпионские высоты» в Малиновке (Архангельская область).

В ее составе бежали олимпийский чемпион Пекина Денис Спицов, призер Олимпийских игр Иван Якимушкин, бронзовый призёр чемпионата мира 2013 года Евгений Белов и серебряный призёр чемпионата мира 2021 года Артем Мальцев. Они преодолели дистанцию за 1 час 51 минуту 33,9 секунды.

Серебро завоевала первая команда Республики Татарстан (Андрей Ларьков, Сергей Ардашев, Иван Горбунов, Антон Тимашов, отставание 37,5 секунды), бронза у сборной Республики Коми (Ермил Вокуев, Илья Семиков, Илья Порошкин, Евгений Семяшкин, +1 минута 27,2 секунды).

Команда Архангельской области с олимпийским чемпионом Пекина Александром Большуновым стала шестой (+4.00,6), следом финишировала команда Ханты-Мансийского автономного округа с Сергеем Устюговым (+5.47,7).