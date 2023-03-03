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Клебо превзошел Большунова по числу медалей на чемпионатах мира и Олимпийских играх

На счету норвежца теперь 18 побед.
03 марта 2023 16:26
автор: Александр Евграфов

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем мужской эстафеты на чемпионате мира по лыжным гонкам в словенской Планице в составе сборной Норвегии.

Норвежцы пробежали дистанцию за 1 час 32 минуты 54,7 секунды. В составе команды кроме Клебо бежали Ханс Холунд, Пол Голберг, Симен Крюгер. Серебро чемпионата у финской сборной, бронзу завоевали немецкие лыжники.

Золотая медаль чемпионата мира стала для Клебо 18-й. У Большунова, отстраненного от выступлений в сезоне-2022/23 и на чемпионате мира как и все российские спортсмены, 17 медалей.

Клебо превзошел Большунова по числу медалей на чемпионатах мира и Олимпийских играх
На счету норвежца теперь 18 побед.
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