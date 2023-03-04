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Степанова, которой стало плохо на масс-старте: Доехала до финиша, потому что не привыкла сдаваться

Олимпийская чемпионка упала на снег и корчилась от боли.
04 марта 2023 15:49
автор: Артур Гичунцев

Лыжница Вероника Степанова упала на финише классического масс-старта на 30 км, прошедшего в рамках турнира «Чемпионские высоты».

22-летняя спортсменка держалась за живот и корчилась от боли. Врачи оперативно оказали ей первую помощь и унесли с трассы на носилках.

Спустя некоторое время олимпийская чемпионка оставила пост в соцсети. В частности, она поблагодарила болельщиков за поддержку, отметив, что с ней все в порядке.

«Подробности своего состояния и проблем обсуждать я ни с кем кроме врачей и тренера не считаю правильным, а интерес к таким подробностям мне кажется странным. Но не удивительным.

Доехала до финиша потому, что раз уж вышла на старт, сходить и сдаваться не привыкла. Но, видимо, надо начинать учиться, никакой гордости, что дотерпела не испытываю.

30 классикой я никогда раньше не бегала, отрицательный опыт – это тоже опыт, уже знаю, в чем проблема», – заявила Степанова.

источник: «Советский спорт»
Степанова, которой стало плохо на масс-старте: Доехала до финиша, потому что не привыкла сдаваться
Олимпийская чемпионка упала на снег и корчилась от боли.
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