Трехкратный олимпийский чемпион в лыжных гонках Александр Большунов стал победителем гонки на 50 км в рамках «Чемпионских высот».

Лыжник преодолел дистанцию за 2:06:11.00. Второе место занял Алексей Червоткин, отставший от него всего лишь на 4,3 секунды. Бронза досталась Сергею Устюгову (+21,0).

Напомним, днем ранее в женской гонке на 30 км победа досталась Наталье Непряевой.

«Чемпионские высоты» - внутренние соревнования, призванные заменить для отстраненных от международных стартов российских спортсменов чемпионат мира в словенской Планице.