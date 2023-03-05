Сборная Норвегии выиграла медальный зачет чемпионата мира по лыжным гонкам

Сборная Норвегии по лыжным гонкам выиграла медальный зачет чемпионата мира, который прошел в словенской Планице.

На счету норвежских спортсменов семь золотых, шесть серебряных и три бронзовые награды. Второе место заняла сборная Швеции, завоевавшая четыре золотых, три серебряных и пять бронзовых наград. Третьими стали американцы, у которых одно золото и одна бронза.

В личном зачете наибольшее количество наград завоевал норвежец Йоханнес Клебо (3-2-0).

Российские лыжники были отстранены от участия в чемпионате мира по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).